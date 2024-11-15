Взаимодействие между Ираном и МАГАТЭ продолжается без каких-либо препятствий

В эксклюзивном интервью и после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Эслами заявил, что цель ограничения ядерной программы Ирана не входит в число целей этой поездки, и такой цели не было, и «рамками наших отношений с агентством являются гарантии и правила ДНЯО, и мы их придерживаемся, и агентство также контролирует нашу ядерную программу в этом отношении, и наши отношения и взаимодействие устанавливаются без каких-либо препятствий».

Он сказал, что отношения между Ираном и МАГАТЭ в новом правительстве были в таком направлении, что они были настойчивы в том, чтобы вступить в диалог с должностными лицами нового правительства и иметь возможность продолжить путь, узнавая взгляды президента и нового правительства.

«Предполагаемые дела агентства против Ирана и оправдания, которые они выдвигали против Ирана и оправдывали их максимальным давлением на Иран, коренятся в вопросах, которые лицемеры и Моссад подали нам. Эти действия и предполагаемые местоположения привели к переговорам, которые длились двадцать лет и были завершены инспекциями и закрыты PMD», — добавил он.

Он продолжил, что переговоры Группы 5+1, естественно, больше не работали с выходом Соединенных Штатов из СВПД, и когда американцы ушли, никто не сотрудничал и впал в кому. «До сегодняшнего дня Иран был привержен этому соглашению и оставался в нем, чтобы построить доверие».