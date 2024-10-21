Сохранение независимости и территориальной целостности страны — задача правительства и народа Ирана: иранский политик

Хади Тахан Назиф на своей странице в социальной сети X, реагируя на дискуссии о трёх островах, заявил: «все должны знать, что даже с поддержкой других невозможно угрожать интересам Ирана».

«Три острова — Большой Томб, Малый Томб и Бумуса — расположены в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива. Согласно достоверным историческим документам, начиная с эпохи Ахеменидов, они находились под властью Ирана и являются неотъемлемой частью иранской территории», - отметил он.

Недавно Европейский союз и Совет сотрудничества стран Персидского залива в заключительном пункте совместного заявления повторили прежние необоснованные заявления по поводу трёх иранских островов.