21 окт. 2024 г., 14:35
Новости ID: 85634858
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Сохранение независимости и территориальной целостности страны — задача правительства и народа Ирана: иранский политик

21 окт. 2024 г., 14:35
Новости ID: 85634858
Сохранение независимости и территориальной целостности страны — задача правительства и народа Ирана: иранский политик

Тегеран, 21 октября, ИРНА – Представитель Совета стражей конституции заявил, что сохранение независимости и территориальной целостности страны в соответствии со статьей 9 Конституции Исламской Республики Иран является важной задачей правительства и народа Ирана, и иранцы всегда демонстрировали, что не будут пренебрегать этим важным вопросом.

Хади Тахан Назиф на своей странице в социальной сети X, реагируя на дискуссии о трёх островах, заявил: «все должны знать, что даже с поддержкой других невозможно угрожать интересам Ирана».

«Три острова — Большой Томб, Малый Томб и Бумуса — расположены в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива.  Согласно достоверным историческим документам, начиная с эпохи Ахеменидов, они находились под властью Ирана и являются неотъемлемой частью иранской территории», - отметил он.

Недавно Европейский союз и Совет сотрудничества стран Персидского залива в заключительном пункте совместного заявления повторили прежние необоснованные заявления по поводу трёх иранских островов.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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