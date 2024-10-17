Иран осудил включение в итоговое заявление совместного саммита лидеров ЕС и Совета сотрудничества стран Персидского залива утверждений о трёх островах

При этом он назвал это явным свидетельством несоблюдения странами-членами ЕС принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций, в частности принципа уважения государственного суверенитета и территориальной целостности государств.

Багаи подчеркнул: «острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб являются и будут оставаться неотъемлемой частью Ирана. Использование искажённых формулировок или повторение неверных и вводящих в заблуждение утверждений относительно этой важной части иранской территории не меняет реальность. Исламская Республика Иран считает упомянутые острова неотъемлемой частью своей территории и, уважая принципы Устава ООН и принцип добрососедства, осуществляет свой национальный суверенитет и юрисдикцию в отношении этих иранских островов».

Выразив сожаление по поводу того, что некоторые страны региона вместо того, чтобы сосредоточиться на наиболее неотложной проблеме современного исламского мира, региона и всего мира — продолжающемся геноциде палестинского народа и агрессии израильского режима против Ливана, — выдвигают необоснованные территориальные претензии против соседней страны, он заявил: «ожидалось, что страны региона воспользуются возможностью совместного саммита с лидерами стран-членов ЕС — некоторые из которых являются основными поставщиками вооружений и оказывают политическую поддержку режиму апартеида в Израиле — чтобы призвать их к ответственности и прекращению геноцида и агрессии Израиля, а также призвать сторонников оккупационного режима отказаться от соучастия с этим режимом».