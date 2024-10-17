Иранский политик: три острова — неотъемлемая часть территории Исламской Республики Иран

Советник Лидера по международным вопросам, осудив заявление Европейского союза и Совета сотрудничества стран Персидского залива, назвал эти утверждения беспочвенными, подчеркнул принадлежность Ирану трёх островов и добавил: «Три иранских острова являются неотъемлемой частью территории Исламской Республики Иран, и Исламская Республика Иран не допустит вмешательства во внутренние дела со стороны какой-либо иностранной стороны».

Велаяти в своем заявлении подчеркнул: «Должен заявить и подчеркнуть, что Исламская Республика Иран как законный владелец трех островов внимательно следит за действиями злоумышленников, посягающих на национальные и региональные интересы, и даст должный ответ на любую агрессию против нашей территории. Незыблемость этой принадлежности не будет подорвана подобными шаткими встречами и необоснованными заявлениями».

По сообщению ИРНА, три острова — Большой Томб, Малый Томб и Бумуси — расположены в Персидском заливе неподалеку от Ормузского пролива. Согласно достоверным историческим документам, начиная с эпохи Ахеменидов, они находились под властью Ирана и являются неотъемлемой частью иранской территории.