19 окт. 2024 г., 18:37
Новости ID: 85632874
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС: Операция против сионистов в Рамалле — новое послание сионистам

19 окт. 2024 г., 18:37
Новости ID: 85632874
ХАМАС: Операция против сионистов в Рамалле — новое послание сионистам

Тегеран, 19 октября, ИРНА - Движение исламского сопротивления Палестины ХАМАС назвало совершение самоподрывной антисионистской операции на севере Рамалла молодым палестинским водителем новым посланием сионистам.

В своем заявлении движение добавило:  «героическая антисионистская операция сегодня утром против полицейской машины израильского режима недалеко от города Селуад к северу от Рамалла — это новое послание сионистам о продолжении ударов сопротивления против них в ответ на массовые убийства и преступления армии израильского режима на Западном берегу и в секторе Газа».

ХАМАС, выразив соболезнования исполнителю этой героической операции, добавило: «ХАМАС считает этот акт естественным ответом на преступления сионистского врага, блокаду, голод и террор, применяемые армией израильского режима против собственного народа».

Движение исламского сопротивления, подчеркнув, что палестинский народ и сопротивление верны крови погибших, добавило: «Палестина — родина стойких мужчин и свободных людей, которые не успокоятся, пока наша земля и святые места не будут очищены от оккупантов».

ХАМАС призвал палестинскую революционную молодежь продолжать нацеливаться на сионистского врага и усиливать столкновения с массой сионистских поселенцев, а также сопротивляться для уничтожения агрессии и оккупации сионистского врага.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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