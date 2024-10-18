Иран призвал мир привлечь Израиль к ответственности за акты террора

Иравани направил отедьные письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Председателю Совета Безопасности Паскаль Кристину.

Оккупационный израильский режим «прибегает к ложным нарративам, дезинформации и откровенной лжи, чтобы отвлечь внимание от продолжающегося геноцида и военных преступлений режима против народа Палестины и Ливана и поменять местами виновника и жертву», — написал Иравани в ответ на заявления сионистского представителя в адрес Исламской Республики.

В своем письме посол Ирана отверг беспочвенные обвинения Израиля в адрес Исламской Республики, назвав сионистский режим серьезной и неминуемой угрозой международному миру.

"Поддержка Ираном групп сопротивления полностью законна в соответствии с международным правом. Группы сопротивления ведут законную борьбу против жестокой оккупации и беспощадной агрессии Израиля. Пока Израиль продолжает свою незаконную оккупацию и жестокую агрессию, сопротивление будет продолжаться, и Иран продолжит поддерживать группы сопротивления, которые защищают свою землю и народ от оккупации и агрессии", говорится в документе.