Правительство и народ Йемена на практике были защитниками угнетенного палестинского народа: Аракчи

Джамаль Амир, министр иностранных дел Национального спасительного правительства Йемена, в телефонном разговоре с Аббасом Аракчи, поздравив его с назначением на пост министра иностранных дел Исламской Республики Иран, подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений и регионального сотрудничества.

Министр иностранных дел Йемена, указав на эскалацию конфликтов в регионе и военные атаки США и Великобритании на Йемен, добавил, что позиция Йемена в поддержке угнетенного палестинского народа не изменится.

Джамаль Амир с акцентом на важности предыдущих документов и соглашений между Ираном и Йеменом выразил надежду на укрепление сотрудничества в экономической и развивающейся сферах.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, в свою очередь, поблагодарив, поздравил Джамаля Амира с назначением на пост министра иностранных дел Йемена, и заявил, что отношения между Ираном и Йеменом и продолжение консультаций между двумя сторонами с целью содействия региональной безопасности имеют очень важное значение.