Международная амнистия потребовала международного расследования преступлений Израиля в Газе

В своем заявлении "Международная амнистия" заявила: "Израильская армия незаконно разрушает сельскохозяйственные угодья и гражданские здания в секторе Газа, а также занимается полным уничтожением районов в этом регионе".

"Международная амнистия" добавила: "Анализ спутниковых снимков и видеофайлов показывает систематическое и масштабное разрушение по всему сектору Газа, осуществленное израильским режимом".

Ранее Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и работам (УНРА) также заявило, что масштабы разрушений в секторе Газа неописуемы, и половина зданий в нем разрушена.

Кроме того, муниципалитет города Газа недавно заявил в своем заявлении, что израильская армия преднамеренно атаковала водохранилища, деревья, мечети, школы и все жизненно важные объекты города.