1 сент. 2024 г., 17:12
Новости ID: 85585326
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Командующий ВС Армии: силы противовоздушной обороны Армии готовы отразить вторжение на священную землю Исламской Родины

1 сент. 2024 г., 17:12
Новости ID: 85585326
Командующий ВС Армии: силы противовоздушной обороны Армии готовы отразить вторжение на священную землю Исламской Родины

Тегеран, 1 сентября, ИРНА - Командующий Силами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Исламской Республики Иран заявил, что могущественные Силы противовоздушной обороны Армии обладают силой и готовностью отразить и противостоять любому возможному вторжению врага на священную землю Исламской Родины.

Генерал-майор Алиреза Сабахи-Фард в воскресенье сказал журналистам: «Сегодня могущественные Силы противовоздушной обороны Армии производят все свое оборудование внутри страны, используя иранских специалистов, и они опережают самые передовые и современные системы противовоздушной обороны в мире.

Он добавил: «Наше оборонное оборудование разработано с учетом существующих угроз, и мы даже опережаем текущие угрозы. Мы готовы и, основываясь на проведенных оценках, будем решительно использовать его против угроз».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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