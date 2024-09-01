Командующий ВС Армии: силы противовоздушной обороны Армии готовы отразить вторжение на священную землю Исламской Родины

Генерал-майор Алиреза Сабахи-Фард в воскресенье сказал журналистам: «Сегодня могущественные Силы противовоздушной обороны Армии производят все свое оборудование внутри страны, используя иранских специалистов, и они опережают самые передовые и современные системы противовоздушной обороны в мире.

Он добавил: «Наше оборонное оборудование разработано с учетом существующих угроз, и мы даже опережаем текущие угрозы. Мы готовы и, основываясь на проведенных оценках, будем решительно использовать его против угроз».