ВС РФ ракетным ударом уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород

«Расчетами ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме „Миргород“. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27», — сообщили в российском военном ведомстве.