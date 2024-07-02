«Расчетами ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме „Миргород“. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27», — сообщили в российском военном ведомстве.
ВС РФ ракетным ударом уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород
2 июл. 2024 г., 13:29
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Тегеран, 2 июля. ИРНА — Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Миргород в Полтавской области, пишет Независимая газета.
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