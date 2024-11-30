В Марокко в 48 городах прошел митинг в поддержку Газы

Согласно сообщению информационного агентства «Анадолу», Марокканская организация по защите интересов мусульманской уммы в своем официальном заявлении сообщила о проведении акций протеста под названием «Пятница бури Аль-Акса». Как отмечается в заявлении, эти акции были организованы в поддержку палестинского народа и с целью осуждения преступлений сионистского режима в секторе Газа, а также политики поддержки Тель-Авива со стороны Соединенных Штатов Америки.

В соответствии с этим заявлением, участники демонстраций скандировали лозунги, осуждающие блокаду сектора Газа и убийства мирных жителей, а также демонстрировали флаг и символы Палестины, в том числе куфия.