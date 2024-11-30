30 нояб. 2024 г., 10:52
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85675083
T T
0 Persons

????

В Марокко в 48 городах прошел митинг в поддержку Газы

30 нояб. 2024 г., 10:52
??????? ID: 85675083
В Марокко в 48 городах прошел митинг в поддержку Газы

Тегеран, 30 ноября, ИРНА – В Марокко в 48 городах в пятницу состоялись акции протеста в поддержку Газы и с осуждением действий сионистского режима. Участники акций протеста скандировали антиизраильские лозунги и призывали к прекращению войны.

Согласно сообщению информационного агентства «Анадолу», Марокканская организация по защите интересов мусульманской уммы в своем официальном заявлении сообщила о проведении акций протеста под названием «Пятница бури Аль-Акса». Как отмечается в заявлении, эти акции были организованы в поддержку палестинского народа и с целью осуждения преступлений сионистского режима в секторе Газа, а также политики поддержки Тель-Авива со стороны Соединенных Штатов Америки.

В соответствии с этим заявлением, участники демонстраций скандировали лозунги, осуждающие блокаду сектора Газа и убийства мирных жителей, а также демонстрировали флаг и символы Палестины, в том числе куфия.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .