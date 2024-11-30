ХАМАС: мировое сообщество должно немедленно предпринять действия по спасению Газы

По данным палестинских средств массовой информации, движение ХАМАС заявило, что израильский режим, осуществляя бомбардировки жилых домов в районе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, совершил очередное преступление, в результате которого погибли около 70 человек, среди которых значительное количество женщин и детей.

ХАМАС акцентировал внимание на продолжающихся интенсивных атаках на северную часть сектора Газа, которые сопровождаются полной блокадой региона. Движение также заявило, что израильский режим препятствует поступлению продовольствия, воды и медикаментов в этот регион и продолжает осуществлять действия по уничтожению местного населения.

Движение ХАМАС призвало мировое сообщество, Организацию Объединенных Наций и другие международные организации к немедленным действиям по снятию блокады северной части Газы, обеспечению доступа спасательных служб в этот регион и прекращению геноцида палестинского населения.