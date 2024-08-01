Начальник Генштаба ВС Ирана: сионисты пожалеют об убийстве Хании

Он отметил, что Иран и ось сопротивления уже изучают как отомстить за убийство Хании. " Это обязательно произойдет", подчеркнул Багери.

"Сионисты обязательно об этом пожалеют", добавил он, отметив, что необходимо принять различные меры.

Главнокомандующий армии Ирана Абдолрахим Мусави также заявил, что Сионистскому режиму следует дать пощечину, чтобы компенсировать то, что он сделал.

"До сих пор не было никаких действий со стороны сионистского режима, которые не получили бы подходящего ответа", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.