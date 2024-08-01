1 авг. 2024 г., 16:42
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85555691
T T
1 Persons

Начальник Генштаба ВС Ирана: сионисты пожалеют об убийстве Хании

1 авг. 2024 г., 16:42
??????? ID: 85555691
Начальник Генштаба ВС Ирана: сионисты пожалеют об убийстве Хании

Тегеран, 1 августа. ИРНА — Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, главнокомандующий армией Исламской Республики Иран Мохаммад Багери в ответ на убийство Исмаила Хании в Тегеране, заявил, что сионисты пожалеют об убийстве Хании, отметив, что месть неизбежна.

Он отметил, что Иран и ось сопротивления уже изучают как отомстить за убийство Хании. " Это обязательно произойдет", подчеркнул Багери.

"Сионисты обязательно об этом пожалеют", добавил он, отметив, что необходимо принять различные меры.

Главнокомандующий армии Ирана Абдолрахим Мусави также заявил, что Сионистскому режиму следует дать пощечину, чтобы компенсировать то, что он сделал.

"До сих пор не было никаких действий со стороны сионистского режима, которые не получили бы подходящего ответа", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

1 Persons

??? ???????????

You are replying to: .