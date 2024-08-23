Йемен провел новую операцию в Красном море

По данным йеменского телеканал «Аль-Масира», в ходе первой йеменской операции нефтяное судно «SOUNION», принадлежащее компании, сотрудничающей с сионистским врагом, было атаковано йеменскими вооруженными силами в Красном море.

Согласно заявлению ВС Йемена, во второй операции целью в Аденском заливе и Красном море было судно «Sw North Wind I», которое также принадлежит компании, связанной с сионистским режимом.

В ходе двух операций участвовали йеменские военно-морские, беспилотные и ракетные силы.

Йеменские вооруженные силы подчеркнули, что они продолжат свои операции до тех пор, пока война против Газы не прекратится и не будет снята блокада с анклава.