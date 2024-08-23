23 авг. 2024 г., 11:22
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Новости ID: 85576453
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Йемен провел новую операцию в Красном море

23 авг. 2024 г., 11:22
Новости ID: 85576453
Йемен провел новую операцию в Красном море

Тегеран, 23 августа. ИРАН – Вооруженные силы Йемена сообщили в заявлении, что в четверг они провели две операции в поддержку угнетенного народа Газы и движения сопротивления, а также в ответ на агрессию Соединенных Штатов и Великобритании против Йемена.

По данным йеменского телеканал «Аль-Масира», в ходе первой йеменской операции нефтяное судно «SOUNION», принадлежащее компании, сотрудничающей с сионистским врагом, было атаковано йеменскими вооруженными силами в Красном море.

Согласно заявлению ВС Йемена, во второй операции целью в Аденском заливе и Красном море было судно «Sw North Wind I», которое также принадлежит компании, связанной с сионистским режимом.

В ходе двух операций участвовали йеменские военно-морские, беспилотные и ракетные силы.

Йеменские вооруженные силы подчеркнули, что они продолжат свои операции до тех пор, пока война против Газы не прекратится и не будет снята блокада с анклава.

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