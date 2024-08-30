30 авг. 2024 г., 12:36
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Путин подарил Лукашенко высшую награду РФ

30 авг. 2024 г., 12:36
??????? ID: 85583051
Путин подарил Лукашенко высшую награду РФ

Тегеран, 30 августа, ИРНА – В знак признательности за поддержку Минска Москве в войне на Украине, президент России Владимир Путин вручил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко орден Александра Невского.

По данным ТАСС, президент РФ подписал указ о награждении белорусского лидера высшим в России орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Как говорится на сайте Кремля, Лукашенко получил награду «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Беларусью, а также заслуги в «укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами».

«Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», - заявил Путин в телеграмме.

Отношения между Россией и Беларусью укрепились с начала войны в Украине, и Минск является одним из главных союзников Москвы в этом конфликте.

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