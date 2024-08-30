Путин подарил Лукашенко высшую награду РФ

По данным ТАСС, президент РФ подписал указ о награждении белорусского лидера высшим в России орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Как говорится на сайте Кремля, Лукашенко получил награду «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Беларусью, а также заслуги в «укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами».

«Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», - заявил Путин в телеграмме.

Отношения между Россией и Беларусью укрепились с начала войны в Украине, и Минск является одним из главных союзников Москвы в этом конфликте.