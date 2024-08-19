19 авг. 2024 г., 13:10
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Новости ID: 85572740
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ХАМАС приветствует решение Колумбии прекратить экспорт угля в Израиль

19 авг. 2024 г., 13:10
Новости ID: 85572740
ХАМАС приветствует решение Колумбии прекратить экспорт угля в Израиль

Тегеран, 19 августа, ИРНА – Движение ХАМАС приветствовало решение президента Колумбии о запрете экспорта угля в Израиль.

В палестинском движении подчеркнули, что они высоко ценят смелую позицию Колумбии по разрыву связей с оккупированным режимом Израиля.

Президент Колумбии Густаво Петро запретил экспорт угля в Израиль, чтобы оказать давление на правительство Биньямина Нетаньяху с целью прекращения конфликта в Газе.

ХАМАС призвало все страны разорвать отношения с фашистским режимом Израиля и принять меры по его изоляции, введению санкций, наказанию и привлечению к ответственности его предводителей как военных преступников.

Этот указ был опубликован на сайте президента 14 августа.

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