ХАМАС приветствует решение Колумбии прекратить экспорт угля в Израиль

В палестинском движении подчеркнули, что они высоко ценят смелую позицию Колумбии по разрыву связей с оккупированным режимом Израиля.

Президент Колумбии Густаво Петро запретил экспорт угля в Израиль, чтобы оказать давление на правительство Биньямина Нетаньяху с целью прекращения конфликта в Газе.

ХАМАС призвало все страны разорвать отношения с фашистским режимом Израиля и принять меры по его изоляции, введению санкций, наказанию и привлечению к ответственности его предводителей как военных преступников.

Этот указ был опубликован на сайте президента 14 августа.