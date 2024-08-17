Экономика Израиля в ожидании иранского ответа

"Нет сомнений в том, что за последние две недели рынок рухнул, некоторые виды экономической деятельности остановились, а другие значительно сократились из-за общественного страха. Также на экономическую деятельность повлияли шаги, предпринятые по подготовке к возможному нападению Ливана и Ирана" заявил известный израильский журналист, ведущий 13-го канала израильского ТВ Матан Ходоров.

По его словам, различные секторы экономики Израиля находятся в хаосе.

Касаясь отмены отпусков, авиарейсов и туристических поездок на оккупированных территориях, он добавил, что отели, туристические зоны и курорты на севере оккупированной Палестины сталкиваются с проблемами безопасности.