17 авг. 2024 г., 14:21
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Экономика Израиля в ожидании иранского ответа

17 авг. 2024 г., 14:21
??????? ID: 85570773
Экономика Израиля в ожидании иранского ответа

Тегеран, 17 августа. ИРНА — Экономический обозреватель 13-го канала телевидения сионистского режима заявил, что ожидание ответа Ирана и исламского сопротивления Ливана на убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, и старшего командующего движением «Хезболла» Фуада Шукра нанесло Израилю серьёзный экономический удар.

"Нет сомнений в том, что за последние две недели рынок рухнул, некоторые виды экономической деятельности остановились, а другие значительно сократились из-за общественного страха. Также на экономическую деятельность повлияли шаги, предпринятые по подготовке к возможному нападению Ливана и Ирана" заявил известный израильский журналист, ведущий 13-го канала израильского ТВ Матан Ходоров.

По его словам, различные секторы экономики Израиля находятся в хаосе.

Касаясь отмены отпусков, авиарейсов и туристических поездок на оккупированных территориях, он добавил, что отели, туристические зоны и курорты на севере оккупированной Палестины сталкиваются с проблемами безопасности.

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