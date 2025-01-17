Багаи: Мы тесно сотрудничаем с нашими российскими друзьями для поддержания стабильности и безопасности в регионе

Эсмаил Багаи в интервью российскому информационному агентству "Спутник" сказал: "С каждым днем растет значение БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Эти два объединения играют важную роль в нейтрализации западных санкций".

Отвечая на вопрос "Спутника" о совместных усилиях Ирана и России по противодействию санкциям и односторонней политике Запада, Багаи сказал: "У нас с Россией существует обширное двустороннее сотрудничество в сфере экономических интересов двух народов, а также на уровне международных организаций и форумов, включая Организацию Объединенных Наций, где мы тесно взаимодействуем для противодействия продвижению и закреплению норм и концепций, противоречащих принципам Устава ООН. Группа "Друзья Устава ООН" является одной из инициатив, которая объединила значительное число стран и активно работает в сфере правового нормотворчества для защиты норм международного права".