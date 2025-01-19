Йеменские вооруженные силы атаковали авианосец США Harry S. Truman

«Вооруженные силы Йемена провели операцию, нацеленную на американский авианосец USS Harry S. Truman и сопровождавшие его военные корабли в северной части Красного моря», - говорится в сообщении.

Как сообщается в публикации, операция была проведена с использованием беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, и ее цели были успешно достигнуты.

«Йеменские вооруженные силы в восьмой раз с момента входа американского авианосца в Красное море нанесли по нему удар, в результате чего авианосец был вынужден покинуть регион», - отмечается в заявлении.

Сари предостерег враждебные силы в Красном море от любых посягательств на Йемен во время перемирия в Газе и подчеркнул, что вооруженные силы Йемена будут решительно противостоять любым агрессивным действиям сил противника, проводя качественные военные операции без каких-либо ограничений и красных линий.