Канани: Исламские государства должны более эффективно поддерживать права палестинцев

Насер Канани, официальный представитель Министерства иностранных дел, опубликовал заметку по случаю 4 августа, "Дня исламских прав человека и человеческого достоинства":

Текст заметки гласит:

"О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. Поистине, наиболее почитаемый из вас перед Аллахом - наиболее богобоязненный из вас. Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий" (сура Аль-Худжурат, аят 13).

14 мордада, соответствующий 4 августа, является "Днем исламских прав человека и человеческого достоинства". В 1990 году Организация исламского сотрудничества приняла Исламскую декларацию прав человека на уровне исламских государств, а в 2008 году по предложению Исламской Республики Иран 14 августа было объявлено "Днем исламских прав человека и человеческого достоинства".

Ислам является величайшим пропагандистом материальных и духовных прав человека. Так же, как в эпоху господства человеческого невежества ислам говорил о праве на жизнь и достоинство человечества и предлагал нормы достойной жизни, сегодня исламские государства и народы должны быть величайшими претендентами и искренними защитниками прав человека, распространяя эти ценные исламские и гуманистические идеалы.

Развитие и возвышение концепции прав человека и ее истинных ценностей в сегодняшнем беспокойном и сбитом с толку мире требует глобальной и разумной решимости и предотвращения злоупотребления ими великими державами для достижения неправомерных политических целей.

В "День исламских прав человека и человеческого достоинства" мы призываем все исламские государства и народы к более практической и эффективной поддержке естественных и человеческих прав миллионов осажденных, обстреливаемых, изгнанных или заключенных палестинцев, являющихся вопиющим примером грубого нарушения прав человека.

Народ, чьи самые элементарные права и человеческое достоинство были нарушены оккупационным режимом, и который теперь стоит на пороге геноцида со стороны того же режима, совершающего самые суровые и отвратительные антигуманные и античеловеческие акты, невиданные в современной истории.