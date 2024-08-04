Советник главнокомандующего КСИР: Операция мести Хании будет неожиданной

Хосейн Тайеб в воскресенье на конференции бригад Басиджа университетов страны в Мешхеде заявил: "Сценарий, разработанный для мести Хании, является одним из таких сценариев, которые невозможно угадать".

Он продолжил: "Сегодня израильтяне, поскольку не знают, что представляет собой иранский сценарий, внутренняя ситуация у них в социальном плане расшатана, а в экономическом плане капиталы уходят с этого региона, и никто в Израиле не инвестирует".

Советник главнокомандующего Корпуса сказал: "Обе стороны сионистского режима говорят, что режим Израиля не доживет до своего 80-летия".

Тайеб добавил: "Нетаньяху хочет превратить поражение от ХАМАС в региональную войну и вовлечь в нее Америку".

Заявив, что эра господства Америки закончена и ее политика уже не сдерживает, он утверждал: "Сегодня Америка имеет долг в 34 триллиона долларов, и ее упадок начался".