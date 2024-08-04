Великобритания объявила оружейное эмбарго против Израиля

Правительство Великобритании вызвало большое возмущение после введения "тайного оружейного эмбарго" против Израиля.

Согласно сообщению, это произошло несмотря на то, что ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэйми заявлял, что никаких решений об экспорте оружия не будет принято до проведения тщательной юридической оценки.

Ожидается, что правительство Великобритании отложит до конца лета план о запрете экспорта наступательного оружия в Израиль из-за военных преступлений, о которых оно ранее обещало.

Кроме того, согласно сообщению газеты, правительство Великобритании в настоящее время приостановило все заявки на выдачу разрешений на экспорт оружия в Израиль. Это означает, что компании не могут получить даже разрешения на поставки таких изделий, как военные радиостанции или броня.

Теневой министр иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл назвал это решение "странным", учитывая, что Иран находится на грани нападения на Израиль.