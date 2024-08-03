"Ансар Аллах": Израиль должен ждать позорного разрушения

«Почему израильтяне обеспокоены? Потому что их ждет позорное и скандальное разрушение», - написал член политического бюро йеменского движения "Ансар Аллах" Хазам аль-Асад в соцсети Х.

«Мученическая смерть лидеров всегда оказывала значительное влияние на мотивацию борцов Сопротивления продолжать путь, а сионистский враг, увеличивая свои преступления, приближает себя к неизбежному падению, обещанному Богом», - заявил в этой связи лидер движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси в четверг, после того как тело покойного Хании перевезли в Катар.