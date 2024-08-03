3 авг. 2024 г., 13:00
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Новости ID: 85557021
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"Ансар Аллах": Израиль должен ждать позорного разрушения

3 авг. 2024 г., 13:00
Новости ID: 85557021
"Ансар Аллах": Израиль должен ждать позорного разрушения

Тегеран, 3 августа, ИРНА – Вслед за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, один из членов йеменского движения "Ансар Аллах" пригрозил Израилю, заявив, что сионистский режим должен ждать позорного разрушения.

«Почему израильтяне обеспокоены? Потому что их ждет позорное и скандальное разрушение», - написал член политического бюро йеменского движения "Ансар Аллах" Хазам аль-Асад в соцсети Х.

«Мученическая смерть лидеров всегда оказывала значительное влияние на мотивацию борцов Сопротивления продолжать путь, а сионистский враг, увеличивая свои преступления, приближает себя к неизбежному падению, обещанному Богом», - заявил в этой связи лидер движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси в четверг, после того как тело покойного Хании перевезли в Катар.

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