4 авг. 2024 г., 09:24
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МИД: Израиль перешел красную черту Ирана, ответ будет решительным

4 авг. 2024 г., 09:24
??????? ID: 85557671
МИД: Израиль перешел красную черту Ирана, ответ будет решительным

Тегеран, 4 августа, ИРНА – Израиль перешел красную линию Исламской Республики Иран, убив Исмаила Ханию. Ответ Ирана на это преступление будет решительным. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.

Вечером в субботу, 3 августа, Багери Кани в телефонном разговоре с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром обсудил преступное действие израильского режима по убийству Исмаила Хании, находившегося в Тегеране в качестве гостя.

В ходе телефонного разговора иранский дипломат выразил благодарность Пакистану за его позицию в поддержку палестинского народа и подчеркнул, что действие Израиля будет иметь два последствия: во-первых, решительный ответ Ирана на это преступление, а во-вторых, влияние злых действий сионистов на нарушение стабильности и безопасности и усиление кризиса в регионе.

Багери Кани также предложил провести чрезвычайную встречу исламских стран и призвал Пакистан поддержать эту инициативу и использовать свой потенциал для предотвращения дальнейших преступных действий сионистов.

Он также призвал к более тесному сотрудничеству для объединения усилий в поддержке жителей Газы и противодействии дикости израильского режима на региональном уровне.

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