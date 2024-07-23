23 июл. 2024 г., 13:27
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85546735
T T
0 Persons

Багери подчеркнул солидарность Ирана с народом и Сопротивлением Йемена против Израиля

23 июл. 2024 г., 13:27
Новости ID: 85546735
Багери подчеркнул солидарность Ирана с народом и Сопротивлением Йемена против Израиля

Тегеран, 23 июля, ИРНА – Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре с представителем и главой делегации по ведению переговоров Правительства национального спасения Йемена Мухаммадом Абдуль Саламом подчеркнул солидарность Ирана с народом и Сопротивлением Йемена против сионистского режима.

И.о министра иностранных дел Ирана в ходе телефонного разговора с Абдуль Саламом осудив недавнюю атаку израильского режима на гражданские объекты в порту Ходейда в Йемене, выразил солидарность Ирана с народом и Сопротивлением Йемена против преступлений этого режима.

Иранский дипломат назвал сопротивление жителей Газы, инициативу лидера и народа Йемена в поддержке и содействии палестинцам в борьбе с преступлениями сионистов, а также проведение операции «Буря Аль-Аксы» Исламской Республикой Иран, тремя влиятельными событиями, которые за последние девять месяцев привели к стратегическому поражению сионистов.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .