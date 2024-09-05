Отдых на Каспийском море

Праздники в сентябре создали благоприятные условия для путешествий многих соотечественников на северные побережья страны. Среди них пляж города Аббасабад в провинции Мазандаран является одним из популярных направлений для туристов.

journalistشهرام مومنی نوکنده
5 сент. 2024 г., 17:25

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