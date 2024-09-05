5 сент. 2024 г., 18:06
??????? ID: 85588045
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Аракчи: любая угроза территориальной целостности соседей или перерисовка границ является красной линией для Ирана

5 сент. 2024 г., 18:06
??????? ID: 85588045
Аракчи: любая угроза территориальной целостности соседей или перерисовка границ является красной линией для Ирана

Тегеран, 5 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что любая угроза территориальной целостности соседей, или перерисовка границ, будь то на севере, юге, востоке или западе, является для Ирана красной линией.

Аббас Аракчи, подчеркивая региональную стабильность как один из столпов национальной безопасности Ирана, отметил: «любая территориальная угроза или геополитическое изменение вокруг границ нашей страны будет красной линией для Ирана».

Глава МИД в своем сообщении в социальной сети «X» написал: «мир, безопасность и региональная стабильность не просто приоритет, а один из столпов нашей национальной безопасности, и любая угроза территориальной целостности наших соседей, или перерисовка границ, будь то на севере, юге, востоке или западе, абсолютно неприемлема и является для Ирана красной линией».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .