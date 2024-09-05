Аракчи: любая угроза территориальной целостности соседей или перерисовка границ является красной линией для Ирана

Аббас Аракчи, подчеркивая региональную стабильность как один из столпов национальной безопасности Ирана, отметил: «любая территориальная угроза или геополитическое изменение вокруг границ нашей страны будет красной линией для Ирана».

Глава МИД в своем сообщении в социальной сети «X» написал: «мир, безопасность и региональная стабильность не просто приоритет, а один из столпов нашей национальной безопасности, и любая угроза территориальной целостности наших соседей, или перерисовка границ, будь то на севере, юге, востоке или западе, абсолютно неприемлема и является для Ирана красной линией».