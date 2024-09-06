6 сент. 2024 г., 15:25
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Новости ID: 85588485
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Силы ПВО защищают небу Ирана современным оборудованием

6 сент. 2024 г., 15:25
Новости ID: 85588485
Силы ПВО защищают небу Ирана современным оборудованием

Тегеран, 6 сентября. ИРНА — Командующий иранскими силами ПВО бригадный генерал Алиреза Сабахифард подчеркнул важную роль этих военных сил в защите воздушного пространства страны и противодействии воздушным угрозам.

Сабахифард посетил северо-восточную зону ПВО Ирана в пятницу, чтобы оценить оперативную готовность ПВО в регионе.

Командующий подчеркнул необходимость поддержания боевой готовности и бдительности среди личного состава его сил для защиты воздушного пространства страны.

Силы ПВО играют жизненно важную роль в защите неба Ирана за счет использования самого современного оборудования и квалифицированного персонала, сказал он.

Сабахифард также отметил, что Исламская Республика достигла превосходства в области ПВО в регионе, оснастив свои вооруженные силы передовыми системами ПВО.

Он объяснил это достижение многолетней самоотверженностью отечественных экспертов и значительными инвестициями в оборонный сектор.

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