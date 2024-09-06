Хезболла нанесла новые удары по позициям Израиля

Сионистское армейское радио сообщило, что три противотанковые ракеты были запущены с юга Ливана по городу Аль-Мутла на севере оккупированной Палестины.

Сионистская организация радио и телевидения также сообщила, что в результате попадания ракеты были повреждены несколько домов в поселке Аль-Мутла.

Телеканал Al-Jazzera также сообщил, что две военные базы сионистского режима на оккупированных полях «Шеваа» и оккупированных холмах «Кафр-Шоба» подверглись ракетному удару «Хезболлы».

В связи с этим ливанская "Хезболла" сообщила в заявлении, что бойцы Исламского Сопротивления в поддержку палестинской нации в секторе Газа в 09:30 в пятницу, 6 сентября, нанесли удар по военной базе "Майан Барух".

«Хезболла» также заявила в другом заявлении о нанесении ракетных ударов по казармам Забедина.

"Мы атаковали здания, используемые оккупационными силами в городе Аль-Матла, и убили и ранили их", говорится в заявлении движения.