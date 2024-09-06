Главы МИД Ирана и Бахрейна обсудили пути расширения сотрудничества

Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни в телефонном разговоре поздравил Аббаса Арагчи с избранием на пост министра иностранных дел Ирана и пожелал ему успехов.

Отметив важность развития двусторонних отношений с Ираном, министр иностранных дел Бахрейна выразил надежду, что совместные политические диалоги между Тегераном и Манамой будут продвигаться в новый период.

Арагчи, в свою очередь, поблагодарил своего бахрейнского коллегу за поздравления, а также за участие в церемонии инаугурации президента Масуда Пезешкиана, отметив важность развития отношений с соседями в рамках политики соседства.

Обе стороны подчеркнули продолжение диалогов и обмен мнениями в рамках достигнутых договоренностей.