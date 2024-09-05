Церемония «Кружение с тюльпанами» служащих святыни Шах-Черага в день смерти имама Резы

Церемония кружения с тюльпанами служащих святыни имама Шах-Черага в годовщину смерти имама Резы состоялась в четверг в святыне Ахмада и Мухаммеда в Ширазе.
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