Церемония «Кружение с тюльпанами» служащих святыни Шах-Черага в день смерти имама Резы

Церемония кружения с тюльпанами служащих святыни имама Шах-Черага в годовщину смерти имама Резы состоялась в четверг в святыне Ахмада и Мухаммеда в Ширазе.

journalistشهرام مومنی نوکنده
5 сент. 2024 г., 13:09

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