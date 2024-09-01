Выставление модернизированного танка M60

Церемония выставления модернизированного танка M60 и отечественной многослойной системы противовоздушной обороны против малых беспилотников состоялась в воскресенье в присутствии генерал-лейтенанта Абдоррахима Мусави, командующего армией, в Центре имени шахида Зархарана Сухопутных войск.