Выставление модернизированного танка M60

Церемония выставления модернизированного танка M60 и отечественной многослойной системы противовоздушной обороны против малых беспилотников состоялась в воскресенье в присутствии генерал-лейтенанта Абдоррахима Мусави, командующего армией, в Центре имени шахида Зархарана Сухопутных войск.

journalistشهرام مومنی نوکنده
1 сент. 2024 г., 21:30

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