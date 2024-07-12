12 июл. 2024 г., 18:06
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Новости ID: 85537225
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Пезешкиан: подход новой администрации Ирана – открыть новые горизонты и расширить дружеские связи

12 июл. 2024 г., 18:06
Новости ID: 85537225
Пезешкиан: подход новой администрации Ирана – открыть новые горизонты и расширить дружеские связи

Тегеран, 12 июля. ИРНА — Основным внешнеполитическим подходом новой администрции станет открытие новых горизонтов и всестороннее расширение дружественных отношений с другими правительствами, основанных на диалоге, сотрудничестве, равенстве и взаимном уважении.

Об этом заявил новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ на телефонные звонки и поздравительные телеграммы от лидеров и официальных лиц более 40 стран.

"Основным подходом внешней политики новой администрации станет открытие новых горизонтов и всестороннее расширение дружественных отношений с другими правительствами, основанных на диалоге, сотрудничестве, равенстве и взаимном уважении", говорится в сообщении Пезешкиана.

По его словам, новая администрация Ирана уделяет особое внимание углублению всесторонних отношений с соседними, региональными странами, а также другими государствами.

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