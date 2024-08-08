В Иране зафиксировали рост транзита на 57% в текущем году

Мехрдад Базрпаш сегодня в четверг написал в одной из социальных сетей: "Транзит в 2023 году достиг рекордного уровня в 17,8 миллиона тонн грузов, и этот рост продолжается в 2024 году с 57% приростом по сравнению с 2023 годом".

По сообщению ИРНА, за 34 месяца работы правительства тринадцатого созыва в дорожной сфере наблюдается 215-процентный рост дорожного транзита по сравнению с началом работы этого правительства. Согласно отчету, объем дорожного транзита вырос с 4,7 миллиона тонн в начале работы правительства тринадцатого созыва до 14,8 миллиона тонн.

Камал Хадиянфар, заместитель министра дорог и жилищного строительства по транспорту, также сообщил на первом заседании специализированной комиссии Национального штаба по транзиту и логистике, что общий объем транзита в стране в 2023 году достиг 16 миллионов 340 тысяч тонн, что является новым рекордом для страны. Из этого количества 14 миллионов 750 тысяч тонн приходится на дорожный транзит, а 1 миллион 590 тысяч тонн - на железнодорожный.