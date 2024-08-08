МИД: Израиль подчиняется международному праву только перед лицом решительных действий

«Министр финансов израильского режима назвал убийство двух миллионов палестинцев путем искусственного создания голода и в обмен на освобождение заложников этого режима правильным и моральным поступком», - написал иранкий дипломат в своем аккаунте в соцсети X.

«Заявления этого члена сионистской преступной группировки – это просто публичное объявление и признание, но мир за последние 10 месяцев стал свидетелем практических действий сионистского режима по геноциду и массовому убийству невинных женщин, детей и мирных жителей в Газе путем бомбардировок, а также искусственного создания голода», - добавил Канани.

«Мир должен понять, что сионистская преступная группировка подчиняется международному праву только перед лицом давления и решительных сдерживающих действий, - отметил чиновник. - В противном случае она не знает границ для своих преступлений и мерзких действий».