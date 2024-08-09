Каани: Кровь Хании повлияет на суровое наказание сионистов

Об этом заявил командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Каани в письме Яхье Санвару, новому главе политического бюро ХАМАС.

Каани поздравил всех героев ХАМАС, Газы и палестинского народа с избранием Синвара на пост нового главы политического бюро ХАМАС.

"Хания действительно был одним из храбрых лидеров исламского сопротивления, ценной и солидной личностью, создавшей единство в исламском мире", отметил Каани.

"Как сказал Верховный лидер, мы считаем своим долгом отомстить за его кровь за этот трагический инцидент в Исламской Республике", добавил он.