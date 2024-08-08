Багери: Избрание Аль-Синвара отражает надежду, сплоченность и силу ХАМАСа

В тексте послания Али Багери, и.о. министра иностранных дел Ирана, адресованном новому главе политического бюро Хамас, говорится: "Я поздравляю Ваше превосходительство с избранием на пост главы политического бюро Палестинского исламского движения сопротивления - ХАМАСа, в качестве преемника прославленного и неутомимого Исмаила Хании. Я молюсь Всевышнему о Вашем здоровье, успехе и силе на пути достижения целей и высоких чаяний палестинского народа, во главе которых стоит ликвидация оккупации и полное освобождение Палестины и дорогого Иерусалима".

«Это избрание в нынешний чувствительный период несет в себе надежду, сплоченность, силу и победу для движения ХАМАСа, героического палестинского народа и оси сопротивления, а также отражает отчаяние, неудачу и провал политики террора, оккупации и агрессии сионистского режима и его международных союзников», - заявил он.

«Ныне, благодаря верной и героической борьбе дорогого палестинского народа, особенно страдающей и могущественной Газы, Палестина стала всемирным идеалом, а сопротивление - стратегическим выбором», - добавил он.

«Надеюсь, под новым руководством движения ХАМАСа, сплоченностью и единством борцов сопротивления, легендарным упорством палестинского народа, мы станем свидетелями продолжения джихадского пути лидеров этого движения и все более растущих политических и полевых побед вплоть до окончательной победы в освобождении всей исторической земли Палестины от реки до моря и создании независимого палестинского государства с Иерусалимом в качестве столицы», - заключил он.