Иран не намерен вмешиваться в президентские выборы в США

Что касается президентских выборов в США, миссия заявила в пятницу, что президентские выборы в США являются внутренним делом, в которое Иран не вмешивается.

Иран стал жертвой многочисленных наступательных киберопераций, направленных против его инфраструктуры, центров государственных услуг и промышленности, добавили в миссии.

В иранской миссии также отметили, что кибервозможности Ирана носят оборонительный характер и пропорциональны угрозам, с которыми он сталкивается, добавив, что у Ирана нет ни намерения, ни планов совершать кибератаки.

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке подчеркнуло, что Иран не имеет намерения или участия во влиянии на выборы в США, заявив, что многие из этих обвинений являются частью психологических операций, направленных на создание ложного импульса для избирательных кампаний в США.