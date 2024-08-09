9 авг. 2024 г., 20:31
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Иран не намерен вмешиваться в президентские выборы в США

9 авг. 2024 г., 20:31
??????? ID: 85563089
Иран не намерен вмешиваться в президентские выборы в США

Тегеран, 9 августа. ИРНА — В Постоянном представительстве Исламской Республики Иран при ООН заявили, что у Ирана нет ни намерения, ни планов совершать кибератаки или вмешиваться в президентские выборы в США.

Что касается президентских выборов в США, миссия заявила в пятницу, что президентские выборы в США являются внутренним делом, в которое Иран не вмешивается.

Иран стал жертвой многочисленных наступательных киберопераций, направленных против его инфраструктуры, центров государственных услуг и промышленности, добавили в миссии.

В иранской миссии также отметили, что кибервозможности Ирана носят оборонительный характер и пропорциональны угрозам, с которыми он сталкивается, добавив, что у Ирана нет ни намерения, ни планов совершать кибератаки.

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке подчеркнуло, что Иран не имеет намерения или участия во влиянии на выборы в США, заявив, что многие из этих обвинений являются частью психологических операций, направленных на создание ложного импульса для избирательных кампаний в США.

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