Избрание Синвара главой политбюро ХАМАС показало путь сопротивления не закончится

В своем поздравительном послании Синвару в пятницу Велаяти заявил, что избрание Синвара продемонстрировало неизменную решимость лидеров ХАМАС встать, бороться и противостоять преступному сионистскому режиму и освободить Аль-Кудс еще более решительно, чем раньше.

Он также почтил память мученика Исмаила Хании, посвятившего свою жизнь джихаду ради Бога, реализации чаяний угнетенного народа Палестины и борьбе с сионистским режимом.

Несомненно, сопротивление – единственный путь к победе, сказал он, добавив, что это доказали миру бойцы Фронта сопротивления и мужественные жители Палестины и Газы.

Он пожелал успехов Синвару и всем борцам за освобождение Священного Кудса.