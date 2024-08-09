9 авг. 2024 г., 17:35
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Избрание Синвара главой политбюро ХАМАС показало путь сопротивления не закончится

9 авг. 2024 г., 17:35
??????? ID: 85563015
Избрание Синвара главой политбюро ХАМАС показало путь сопротивления не закончится

Тегеран, 9 августа. ИРНА — Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти поздравил Яхью Синвара с назначением на пост главы политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС.

В своем поздравительном послании Синвару в пятницу Велаяти заявил, что избрание Синвара продемонстрировало неизменную решимость лидеров ХАМАС встать, бороться и противостоять преступному сионистскому режиму и освободить Аль-Кудс еще более решительно, чем раньше.

Он также почтил память мученика Исмаила Хании, посвятившего свою жизнь джихаду ради Бога, реализации чаяний угнетенного народа Палестины и борьбе с сионистским режимом.

Несомненно, сопротивление – единственный путь к победе, сказал он, добавив, что это доказали миру бойцы Фронта сопротивления и мужественные жители Палестины и Газы.

Он пожелал успехов Синвару и всем борцам за освобождение Священного Кудса.

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