Лидер Ансаралла: Задержка с ответом - это тактика

Сейед Абдульмалик Бадр ад-дин аль-Хуси, лидер йеменского движения Ансаралла, в своем выступлении заявил, что события после убийства Исмаила Хании и крупного командира Фуда Шукр повлияли на весь регион.

Он подчеркнул: "В недавних преступлениях врага были атакованы лидеры уммы и мусульманские мужчины, которые играли ключевую роль в борьбе за веру и противостоянии врагу Ислама. Битва с сионистским врагом сейчас в разгаре. Цель врага - подорвать сопротивление и стабильность движения ХАМАСа, повлиять на принятие решений в этом движении. Однако после крупного преступления произошла полная солидарность в исламском сопротивлении ХАМАС. ХАМАС продолжила свою деятельность и сохранила единство, преступление врага не привело к разногласиям, слабости или изменению позиции. Бригады Аль-Касам также успешно и эффективно выполнили свою джихадскую миссию после этого преступления".

Сейед аль-Хуси, упомянув о назначении аль-Синвара новым главой политического бюро ХАМАС, подчеркнул: "Назначение великого командира Яхьи аль-Синуара, чей характер, стойкость, стабильность и умение в командовании известны как друзьям, так и врагам, само по себе является важным посланием для израильского врага. Назначение аль-Синвара является явным подтверждением того, что стабильность и джихад продолжатся".

Лидер Ансаралла в другой части своей речи заявил: "Фронт Хезболла продолжает свою поддержку операций с огромным воздействием, нанося сильные и уникальные удары, и подчеркнул, что ответ на убийство Фуда Шукр и вторжение в район Бейрута неизбежен".