К настоящему времени израильский режим арестовал 690 палестинских детей

По данным палестинского агентства САМА, Комитет по делам заключенных и вольноотпущенников Организации освобождения Палестины в отчете объявил, что сионистский режим задержал 690 палестинских детей с 7 октября 2023 года.

«Израиль организует массовые аресты палестинских детей, используя эту политику в качестве наказания против них», - говорится в документе.

Комитет подчеркнул, что израильский режим удерживает в своих тюрьмах 250 палестинских детей.

Ранее палестинские источники сообщали, что общее число арестованных с начала войны против сектора Газа составило 9890 человек.