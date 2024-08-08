8 авг. 2024 г., 11:58
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К настоящему времени израильский режим арестовал 690 палестинских детей

8 авг. 2024 г., 11:58
??????? ID: 85562104
К настоящему времени израильский режим арестовал 690 палестинских детей

Тегеран, 8 августа, ИРНА – Сионисткий режим с начала военной агрессии против сектора Газа арестовал 690 палестинских детей, сообщил в отчете Комитет по делам заключенных и вольноотпущенников Организации освобождения Палестины.

По данным палестинского агентства САМА, Комитет по делам заключенных и вольноотпущенников Организации освобождения Палестины в отчете объявил, что сионистский режим задержал 690 палестинских детей с 7 октября 2023 года.

«Израиль организует массовые аресты палестинских детей, используя эту политику в качестве наказания против них», - говорится в документе.

Комитет подчеркнул, что израильский режим удерживает в своих тюрьмах 250 палестинских детей.

Ранее палестинские источники сообщали, что общее число арестованных с начала войны против сектора Газа составило 9890 человек.

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