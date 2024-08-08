8 авг. 2024 г., 17:39
Новости ID: 85562375
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багери: Гибель Исмаила Хании углубила политическую изоляцию Израиля

8 авг. 2024 г., 17:39
Новости ID: 85562375
Багери: Гибель Исмаила Хании углубила политическую изоляцию Израиля

Тегеран, 8 августа, ИРНА - Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Иран заявил, что широкая волна осуждения последнего теракта со стороны израильского режима, в результате которого был убит Исмаил Хания, углубила политическую изоляцию Израиля.

В конце своих визитов и переговоров в Джидде в рамках заседания исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества, во время встречи с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии  Валидом аль-Хриджи, Али Багери подчеркнул:  "Широкая волна осуждения последнего теракта со стороны израильского режима, в результате которого был убит  Исмаил Хания,  который был официальным гостем Исламской Республики Иран,  углубила политическую изоляцию Израиля, который надеялся, что  процесс нормализации отношений с некоторыми странами региона ослабит его изоляцию,  и сделала его  в глазах мировой общественности  неудачником-агрессором".

Исполняющий обязанности главы  дипломатического ведомства Ирана также заявил: "Двусторонние отношения развиваются в правильном направлении, и мы надеемся, что в период правления новой администрации мы станем свидетелями дальнейшего развития и расширения этих отношений".

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии,  в свою очередь,  выразил признательность Исламской Республике Иран за инициативу и усилия по проведению внеочередного заседания исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества,  подчеркнув  поддержку всех стран-участниц  в осуждении последней агрессии Израиля.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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