Багери: Гибель Исмаила Хании углубила политическую изоляцию Израиля

В конце своих визитов и переговоров в Джидде в рамках заседания исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества, во время встречи с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом аль-Хриджи, Али Багери подчеркнул: "Широкая волна осуждения последнего теракта со стороны израильского режима, в результате которого был убит Исмаил Хания, который был официальным гостем Исламской Республики Иран, углубила политическую изоляцию Израиля, который надеялся, что процесс нормализации отношений с некоторыми странами региона ослабит его изоляцию, и сделала его в глазах мировой общественности неудачником-агрессором".

Исполняющий обязанности главы дипломатического ведомства Ирана также заявил: "Двусторонние отношения развиваются в правильном направлении, и мы надеемся, что в период правления новой администрации мы станем свидетелями дальнейшего развития и расширения этих отношений".

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии, в свою очередь, выразил признательность Исламской Республике Иран за инициативу и усилия по проведению внеочередного заседания исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества, подчеркнув поддержку всех стран-участниц в осуждении последней агрессии Израиля.