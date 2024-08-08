Мэр Нагасаки подвергся давлению Запада из-за отказа приглашать Израиль

Агентство Киодо, сообщая об этом, заявило: Широ Сузуки, мэр города Нагасаки, сегодня заявил, что решение не приглашать Израиль на мероприятие, посвященное 79-й годовщине атомной бомбардировки этого города, было лишено политических мотивов, и это решение не изменится.

Киодо добавило, что заявление мэра Нагасаки последовало за критикой представителей США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Европейского союза. Они в середине июля в письме заявили, что "если Израиль будет исключен из этого мероприятия, наше участие на высоком уровне будет затруднено".

Мэр города Нагасаки заявил, что причиной этого решения были соображения безопасности, в том числе вероятность проведения демонстраций против израильского режима. Он сказал репортерам, что надеется, что это мероприятие пройдет в спокойной обстановке, так как выжившие в этом событии, которые сейчас являются пожилыми людьми, прилагают большие усилия, чтобы принять участие в этом мероприятии, и призвал понять это решение.