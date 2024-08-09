9 авг. 2024 г., 11:07
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Преступления израильского режима являются явным нарушением основных прав палестинцев

9 авг. 2024 г., 11:07
??????? ID: 85562743
Преступления израильского режима являются явным нарушением основных прав палестинцев

Тегеран, 9 августа. ИРНА — Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни назвал преступления сионистского режима явным нарушением фундаментальных прав и свобод палестинцев.

Об этом заявил Бахрейни, выступая на 113-м заседании комитета по надзору за соблюдением Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Несмотря на санкции, Исламская Республика Иран предприняла хорошие меры по ускорению экономического роста и развития, в том числе в неблагополучных районах, а также поддержки иммигрантов и беженцев", отметил он.

Иранский постпред также указал на враждебные действия и преступления сионистского режима против угнетенного и беззащитного палестинского народа в Газе, назвав преступления этого режима явным нарушением основных прав и свобод палестинцев.

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