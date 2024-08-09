В Москве впервые пройдет выставка работ российских и иранских художников «Узоры дружбы»

Мероприятие организовано посольством Ирана вместе с Академией акварели и изящных искусств имени Сергея Андрияки при поддержке министерства культуры России. Кураторами выступают Галерея искусств Саре (Sare Art Gallery) в России и Галерея Artibition в Иране.

Фестиваль посвящен памяти талантливого российского художника Сергея Андрияки. Более шестисот мастеров зарегистрировались для участия в этом международном событии и предоставили свои работы на конкурс. Участники из Ирана посвятили свои произведения России, а участники из России показали свое видение Ирана», рассказал руководитель культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в России Масуд Ахмадванд.

«Узоры дружбы» – это первый фестиваль культурного обмена между двумя странами. Посетители увидят 200 лучших работ молодых талантов и 40 произведений известных мастеров. Благодаря этой площадке, начинающие художники смогут выйти на арт-рынок. Последующие мероприятия будут посвящены другим направлениям культуры и исскуства.







