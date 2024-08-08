8 авг. 2024 г., 10:15
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Борец Сарави получил первое золото для Ирана на Олимпиаде-2024

8 авг. 2024 г., 10:15
Новости ID: 85561974
Борец Сарави получил первое золото для Ирана на Олимпиаде-2024

Париж, 8 августа, ИРНА – Иранский борец греко-римского стиля Мохаммад Хади Сарави, победив своего знаменитого армянского соперника, завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на Олимпийских играх 2024.

В весовой категории 97 кг участвовали 16 борцов. В первом раунде Сарави победил американца Джозефа Рау со счетом 10:1, и вышел в четвертьфинал соревнований в этой весовой категории на XXXIII летних Олимпийских играх.

Обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2020 в Токио продемонстрировал уверенную игру в четвертьфинале, победив Узура Жусупбекова из Кыргызстана со счетом 8:0 и вошёл в число четырех лучших борцов в весовой категории 97 кг.

С этой победой Сарави стал первым борцом греко-римского стиля Ирана, вышедшим в полуфинал Олимпийских игр в Париже. В полуфинале он встретился со своим египетским соперником и одержал победу со счетом 8:0.

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