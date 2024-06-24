24 июн. 2024 г., 13:21
Journalist ID: 5621
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2 Persons

Иран осудил теракт в Дагестане

24 июн. 2024 г., 13:21
??????? ID: 85518868
Иран осудил теракт в Дагестане

Тегеран, 24 июня, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани выразив соболезнования правительству и народу России в связи с терактом в Дагестане, назвал терроризм угрозой для человеческого общества.

Канани в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана осудил теракты в Республике Дагестан, в том числе в городах Дербент и Махачкала, в результате которых погибли и получили ранения несколько человек.

«Исламская Республика Иран считает терроризм любого рода угрозой для человеческого общества и международной безопасности, и подчеркивает необходимость выражения серьезной решимости и приложения эффективных усилий со стороны международного сообщества для борьбы с этой общей для всего человечества угрозой», - отметил иранский дипломат, выразив соболезнования российскому правительству, народу и семьям погибших.

2 Persons

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