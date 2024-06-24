Иран осудил теракт в Дагестане

Канани в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана осудил теракты в Республике Дагестан, в том числе в городах Дербент и Махачкала, в результате которых погибли и получили ранения несколько человек.

«Исламская Республика Иран считает терроризм любого рода угрозой для человеческого общества и международной безопасности, и подчеркивает необходимость выражения серьезной решимости и приложения эффективных усилий со стороны международного сообщества для борьбы с этой общей для всего человечества угрозой», - отметил иранский дипломат, выразив соболезнования российскому правительству, народу и семьям погибших.