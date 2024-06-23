23 июн. 2024 г., 15:15
Новости ID: 85517899
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Импорт золота Ираном в июне вырос более чем втрое

23 июн. 2024 г., 15:15
Новости ID: 85517899
Импорт золота Ираном в июне вырос более чем втрое

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Таможенное управление Ирана (IRICA) сообщило, что за первые три месяца текущего иранского календарного года (20 марта – 20 июня) через таможенные порты было ввезено в страну 6,6 метрических тонн золота на сумму 476 млн долларов.

Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда, по данным IRICA, в страну было ввезено 2 тонны золота в слитках на сумму 130 миллионов долларов.

Через таможню аэропорта имени Имама Хомейни за первые три месяца этого года прошло более 91,64% импорта золотых слитков.

В конце 2022 года правительство Ирана утвердило план по облегчению импорта золота в рамках своей политики по борьбе с санкциями, позволяющий предприятиям импортировать золото для погашения своих связанных с экспортом валютных платежей правительству.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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