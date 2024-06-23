Импорт золота Ираном в июне вырос более чем втрое

Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда, по данным IRICA, в страну было ввезено 2 тонны золота в слитках на сумму 130 миллионов долларов.

Через таможню аэропорта имени Имама Хомейни за первые три месяца этого года прошло более 91,64% импорта золотых слитков.

В конце 2022 года правительство Ирана утвердило план по облегчению импорта золота в рамках своей политики по борьбе с санкциями, позволяющий предприятиям импортировать золото для погашения своих связанных с экспортом валютных платежей правительству.