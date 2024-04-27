Золото на чемпионате Азии по барьерному бегу среди юниоров досталось иранской девушке

В пятницу, в финале соревнований по бегу на 400 метров с барьерами на чемпионате Азии по легкой атлетике среди юниоров в Дубае Назанин Фатеме Эйдиян установила новый национальный рекорд как среди юниоров, так и среди взрослых, и завоевала историческую золотую медаль.

20-летняя спортсменка финишировала с результатом 58,86 секунды, опередив всех своих соперниц из других стран Азии.

Благодаря этому результату Эйдиян улучшила свой собственный национальный рекорд среди юниоров, который составлял 59,48 секунды.