27 апр. 2024 г., 10:05
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Золото на чемпионате Азии по барьерному бегу среди юниоров досталось иранской девушке

27 апр. 2024 г., 10:05
??????? ID: 85457983
Золото на чемпионате Азии по барьерному бегу среди юниоров досталось иранской девушке

Тегеран, 27 апреля, ИРНА - Молодая бегунья из Ирана Назанин Фатеме Эйдиян завоевала золото на чемпионате Азии по барьерному бегу на 400 метров среди юниоров, установив новый национальный рекорд.

В пятницу, в финале соревнований по бегу на 400 метров с барьерами на чемпионате Азии по легкой атлетике среди юниоров в Дубае Назанин Фатеме Эйдиян установила новый национальный рекорд как среди юниоров, так и среди взрослых, и завоевала историческую золотую медаль.

20-летняя спортсменка финишировала с результатом 58,86 секунды, опередив всех своих соперниц из других стран Азии.

Благодаря этому результату Эйдиян улучшила свой собственный национальный рекорд среди юниоров, который составлял 59,48 секунды.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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