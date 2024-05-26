26 мая 2024 г., 18:05
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В этом году 4,6 тонны золотых слитков импортировано в страну

26 мая 2024 г., 18:05
??????? ID: 85490265
В этом году 4,6 тонны золотых слитков импортировано в страну

Тегеран, 26 мая, ИРНА - Таможня Ирана сообщила, что в первые два месяца этого года было импортировано 4,6 тонны золотых слитков, что в 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первые два месяца текущего года через таможни страны было импортировано 4,6 тонны золотых слитков, что в 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость импортированных в страну стандартных золотых слитков за указанный период составила 330 миллионов долларов. В то время как в прошлом году за тот же период было импортировано 1,2 тонны золотых слитков на сумму 79 миллионов долларов.

Согласно этому отчету, таможня аэропорта имени Имама Хомейни в одиночку была источником более 91% импорта золотых слитков в первые два месяца этого года.

В декабре 2022 года правительство постановило предоставить льготы для импорта золотых слитков, после чего начался импорт золотых слитков в страну.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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